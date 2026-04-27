        Beşiktaş: 0 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 0 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, ligde oynadığı son iki karşılaşmayı kazanamadı ve haftayı 56 puanla 4. sırada tamamladı. Sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 21'e çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 21:57 Güncelleme:
        Beşiktaş 'Gümrük'ü geçemedi!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ligin son basamağındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede golsüz berabere kaldı.

        Ligi 4. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, alt sıradaki rakipleri RAMS Başakşehir ve Göztepe'nin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.

        Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, son sıradaki Fatih Karagümrük'ün puanı 21 oldu.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Siyah Beyazlılar, Gaziantep FK'ya konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        YALÇIN DALYADA "BERABERLİK" ALDI

        Siyah-beyazlı takımın başında 100. Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, dalyasında 1 puan aldı.

        Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan 53 yaşındaki teknik adam, 100 maçlık serüveninde siyah-beyazlı serüveninde 57 galibiyet, 24 yenilgi alırken, 19. beraberliğini elde etti.

        Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 100 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü.

        FATİH KARAGÜMÜK'E İKİNCİ KEZ GOL ATAMADI

        Tarihi boyunca Fatih Karagümrük'le 18. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, ikinci kez gol sevinci yaşayamadı.

        Daha önce oynanan 16 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaran siyah-beyazlı ekip, 1961-1962 sezonunda oynanan maçta rakibine 1-0 yenildi.

        Öte yandan siyah-beyazlılar bu sezon iç sahada üçüncü kez gol atamadı. Dolmabahçe'de Galatasaray'a 1-0 yenildiği maçta fileleri havalandıramayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi elemesinde de Lausanne'ye gol atmayı başaramadı ve rakibine 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

        RIDVAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Beşiktaş'ta bu sezon 24 lig maçına çıkan Rıdvan Yılmaz 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

        Kocaelispor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında gördüğü kartlarla sınıra gelen siyah-beyazlı oyuncu, 77. dakikada yaptığı faulün ardından bir kez daha sarı kart görerek cezalı pozisyona geldi.

        Rıdvan Yılmaz gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezası nedeniyle görev alamayacak.

        BEŞİKTAŞ'TAN VEFA ÖRNEĞİ

        Siyah-beyazlı kulüp, Fatih Karagümrük maçında İzzet Baysal Huzurevi ile Etiler Huzurevi'nde ikamet eden bireyleri Tüpraş Stadı'nda ağırladı.

        Genel Sekreter Uğur Fora, konukları ağırlarken Tüpraş Stadı'nın bugünkü misafirleri müsabakayı kendilerine ayrılan alandan takip etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Mücadelede ilk tehlikeli pozisyonları Beşiktaş yakaladı. 10’uncu ve 12’nci dakikalarda duran toplarla etkili olan siyah-beyazlılarda Ndidi ve Oh, kaleci Grbic’i geçemedi.

        Konuk Fatih Karagümrük ise 19’uncu dakikada direğe takıldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bartuğ’un sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta top direkten döndü. Dönen topta Serginho’nun vuruşunda kaleci Vasquez gole izin vermedi.

        Beşiktaş kalan dakikalarda Olaitan ve El-Bilal Toure ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

        İkinci yarının hemen başında Fatih Karagümrük, Serginho ile gole yaklaştı. 48’inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serginho’nun sert şutunda top az farkla auta gitti.

        61’inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ndidi ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Toure’nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu takip eden Oh’un vuruşunda kaleci Grbic ağlara yönelen topun sahibi oldu.

        Maçın sonlarında baskısını arttıran Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu. 88’inci dakikada önce Asllani’nin şutunda kaleci Grbic, topu kornere tokatladı. Cerny’nin kullandığı kornerde Ndidi kafayı vurdu. Top yan direkten oyun alanına döndü.

        Karşılaşmada gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Batuhan Kolak, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

        Beşiktaş: Devis Vasquez, Taylan Antalyalı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Milot Rashica (Vaclav Cerny dk. 66), Orkun Kökçü, Junior Olaitan (Kristjan Asllani dk. 82), El Bilal Toure (Mustafa Hekimoğlu dk. 82), Hyeon-Gyu Oh

        Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan

        Teknik Direktör: Sergen Yalçın

        Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Filip Mladenovic, Ahmed Traore (Shavy Babicka dk. 56), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz (Tiago Çukur dk. 72), Barış Kalaycı (Çağtay Kurukalıp dk. 78), Serginho (Anıl Yiğit Çınar dk. 78), Sam Larsson (Matias Kranevitter dk. 56)

        Yedekler: Furkan Bekleviç, Yaya Onogo, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu

        Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

        Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Ahmed Traore, Filip Mladenovic, Igor Lichnovsky (Fatih Karagümrük

