        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, 2025'i kupasız tamamladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, 2025'i kupasız tamamladı

        Geçtiğimiz yılı hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa zaferiyle kapatan Beşiktaş, 2025 yılında müzesine kupa götüremedi.

        Giriş: 31.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:39
        Beşiktaş, 2025'i kupasız tamamladı
        Beşiktaş, kupasız tamamlanan yıllarına bir yenisini de siyah-beyazlı kulübün başkanlık koltuğunda 1 yılını dolduran Serdal Adalı yönetiminde ekledi. Geçen sezon Hasan Arat ve kısa süreli Hüseyin Yücel yönetimlerinin ardından yapılan olağanüstü seçimde göreve gelen Serdal Adalı, camiaya yeni bir heyecan getirmesine rağmen ilk yılında beklentilerin uzağında kaldı.

        Başkan Serdal Adalı idaresindeki siyah-beyazlı yönetimin futbolda sezon başında estirdiği pozitif hava, ligde alınan sonuçların ardından tersine döndü. 2025 yılını futbolda herhangi başarı elde edemeden kapatan siyah-beyazlılarda yönetim, teknik ekip ve futbolcular siyah-beyazlı taraftarların beklentilerine cevap veremedi.

        GEÇEN SEZONU 4. SIRADA TAMAMLADI

        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 4. sırada bitirdi.

        Ligde geçen sezon 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 62 puan toplayarak zirvenin 33 puan gerisinde sezonu noktaladı.

        Rakip fileleri 59 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

        ADALI, OLAĞAN GENEL KURULDA YENİDEN SEÇİLDİ

        Beşiktaş Kulübünün mayıs ayında gerçekleştirilen olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.

        Siyah-beyazlı camiada 2024 yılında Hasan Arat yönetiminin görevi bırakmasıyla kulüp başkanlığına aday olan Serdal Adalı, yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak ilk kez başkanlık koltuğuna oturmuştu.

        İkinci kez seçilen Serdal Adalı, olağan genel kurulda 4 bin 648, Gürkan Aksoy ise 447 oy almıştı.

        SOLSKJAER GÖNDERİLDİ

        Adalı'nın başkanlığı kazanmasının ardından teknik direktörlüğü emanet ettiği Ole Gunnar Solskjaer ile sezonun başlamasının hemen ardından ağustos ayında yollar ayrıldı.

        UEFA Konferans Ligi play-off'unda İsviçre ekibi Lausanne'a sahasında 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda, bu karşılaşmanın ardından Solskjaer'in görevine son verildi.

        Bu sezon Beşiktaş'ın başında Avrupa ve Süper Lig'de toplam 7 maça çıkan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 3'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 1 de beraberlik yaşadı.

        Ocak ayında göreve getirilen Solskjaer, 223 gün görevde kalabildi.

        SERGEN YALÇIN YUVAYA GERİ DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine 2026-2027 sezonu sonuna kadar Sergen Yalçın getirildi.

        Siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci dönemini yaşayan Yalçın, ilk maçında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

        Beşiktaş'taki ilk görevine 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında başlayan Sergen Yalçın, Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.

        SERGEN YALÇIN İYİ BAŞLAMADI

        Beşiktaş'ta sezon başında yaşanan teknik adam değişikliği de başarıyı getirmedi.

        Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcının yerine camiayı yakından tanıyan Sergen Yalçın'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

        Ligdeki son şampiyonluğu yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın da aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

        RAFA SILVA KRİZİ

        Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva'yla sezon içinde yaşanan problem gündem oldu.

        Takımın en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkan Portekizli futbolcu, takımdan ayrılma talebiyle bir süre antrenmanlara çıkmadı.

        Siyah-beyazlılarda Rafa Silva ile ilgili yaşanan süreç, hem yönetimin hem de teknik heyetin işini zorlaştırdı.

        Rafa Silva, son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giydi. Portekizli futbolcu, ligde kalan 6 ve Türkiye Kupası'nda yine Fenerbahçe derbisi olmak üzere 7 maçta forma giymedi.

        Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınan ancak forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, "Dolmabahçe"de karşılaşma öncesinde oyuncu listesinin anons edildiği sırada taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

        AĞUSTOSTA AVRUPA'YA VEDA ETTİ

        Beşiktaş, bu sene Avrupa kupalarına henüz ağustos ayında havlu attı.

        Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, iki maçta da rakibine yenildi ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti.

        Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımını geçen Beşiktaş, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Lausanne'a elendi ve Avrupa kupaları defterini kapattı.

        Bu sonucun ardından siyah-beyazlı takım, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı.

        BU SEZON İLK YARIYI 5. SIRADA TAMAMLADI

        Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk devresini 5. sırada noktaladı.

        Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarısı sona eren ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, topladığı 29 puanla lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

        50 RESMİ MAÇ

        Beşiktaş, 2025 yılında toplamda 50 resmi maç oynadı.

        Siyah-beyazlı ekip, yıl içerisinde 37 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 5 Türkiye Kupası maçına çıktı.

        Bu maçlarda Beşiktaş, toplam 25 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

        Siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 86 gol atarken, 58 kez topu ağlarında gördü.

        Beşiktaş'ın 2025 yılında çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

        Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenen Gol
        Süper Lig 37 18 11 8 64 40
        Türkiye Kupası 5 4 - 1 8 5
        UEFA Konferans Ligi Elemeleri 4 2 1 1 8 5
        UEFA Avrupa Ligi 2 1 - 1 4 2
        UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 2 - - 2 2 6
        TOPLAM 50 25 12 13 86 58

        2025'TE 14 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

        Beşiktaş, 2025 yılında 14 oyuncuyu kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlılar, kış ve yaz transfer dönemlerinde Keny Arroyo, Elan Ricardo, Tiago Djalo, David Jurasek, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Tammy Abraham, El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva'yı renklerine bağladı.

        TAKIMA VEDA EDENLER

        Beşiktaş, 2025 yılında toplam 26 oyuncuyla bonservisiyle ya da kiralık olarak yollarını ayırdı.

        Siyah-beyazlılar, bu yıl Cher Ndour, Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl, Alex Oxlade-Chamberlain, Moatasem Al-Musrati, Semih Kılıçsoy, Fahri Kerem Ay, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Can Keleş, Jean Onana, Emrecan Terzi, Azad Demir, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Joao Mario ve Emrecan Uzunhan'a veda etti.

