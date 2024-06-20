Beşiktaş'a ABD'li stoper!
Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken savunma için yeni bir isim gündeme geldi
Stopere Gabriel Paulista'yı getirerek ilk hamlesini yapan Beşiktaş, savunmanın göbeğine bir ismi daha getirmeyi planlıyor.
SBI'de yer alan habere göre; Beşiktaş, ABD Milli Takımı'nda ve İskoçya ekibi Celtic'de forma giyen Cameron Carter-Vickers ile ilgileniyor.
26 yaşındaki oyuncunun Celtic ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon İskoçya Premier Lig'inde 21 maçta görev alan savunma oyuncusu 1 gol atarken 1 asist yapma başarısı elde etti.
Carter-Vickers, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maç oynadı. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımında ise bu zamana kadar 17 karşılaşmada görev aldı.