Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
Giriş: 07.04.2026 - 14:00
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.
Wilfred Ndidi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
