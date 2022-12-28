Beşiktaş Adana Demirspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesi olan zorlu karşılaşmaya dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, Beşiktaş Adana Demirspor maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...