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Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Peki Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler ve muuhtemel 11'ler...

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  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. 
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Beşiktaş'ta 5 eksik

    Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da forma giymesi beklenmiyor.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    3 oyuncu ceza sınırında

    Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

     
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İki takım arasında 14. randevu

    Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11

    Mert Günok
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Tayfur
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Welinton
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Tayyip Talha
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Masuaku
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Salih Uçan
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Gedson
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    N'Koudou
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Dele Alli
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Cenk Tosun
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Aboubakar
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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