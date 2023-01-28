Böyle bir aptalca taktik bu şartlarda Beşiktaş'a karşı nasıl verilir, inanılır gibi değil. Dakika 75'te maç 3-0 iken ben bu yazıyı yazmaya başladım. Şu ana kadar maçın 7-8 olması gerekirdi. Ya Alanya takımının şansı ya da Beşiktaşlı oyuncuların beceriksizliği skoru 75'te 3-0'da tuttu.