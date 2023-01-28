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Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup etti. Cenk Tosun (2) ve Dele Alli'nin golleriyle puanını 38'e yükselten siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak serisini devam ettirdi. Spor yazaları Beşiktaş - Alanyaspor maçını yorumladı

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  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN: Tosun Paşa, Beşiktaş'ın sahadaki Genelkurmay Başkanı olarak bütün mevkilerdeki kuvvetleri yönetiyor. Dün akşam iradesini o kadar etkili bir şekilde sahaya yansıttı ki, goller tabelaya yazılmadan önce bile maçın gidişatının mesajlarını çok net verdi. 
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Aboubakar'ın da gelmesiyle beraber Beşiktaş'ın önde muazzam bir hücum gücü oluştu. Başarı olgusu herkesi içine alır ve bütün oyuncular bunun bir parçası olmak isterler. Beşiktaş bugün geldiği nokta itibariyle bu duyguları sonuna kadar yaşayan bir takım oldu. Daha iyi hedefleri de vadediyor.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    BİLAL MEŞE: Bu oyunda kazanma arzusu, hırs, tempo birçok olumsuzluğu ortadan kaldırır, biliyoruz. Tribünlerin pozitif enerjisi sahaya müthiş yansıdı, Kartal tempoyu yükseltti, baskıyı da üst seviyeye çıkardı. Evet, Kartal gaza bastı, vitesi 5’e taktı, zirveye gözünü dikti, firesiz yoluna devam ediyor, savaşıyor, kazanıyor, eksiklerine karşın, alkışı da hak ediyor.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Bu maçın sonucunu bir tek şeye bağlarım, özellikle İstanbul'da Beşiktaş stadında kaleciden ve defanstan top yaparak oyun kurma taktiğini veren Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'ye… 
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Böyle bir aptalca taktik bu şartlarda Beşiktaş'a karşı nasıl verilir, inanılır gibi değil. Dakika 75'te maç 3-0 iken ben bu yazıyı yazmaya başladım. Şu ana kadar maçın 7-8 olması gerekirdi. Ya Alanya takımının şansı ya da Beşiktaşlı oyuncuların beceriksizliği skoru 75'te 3-0'da tuttu.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: Şenol Güneş’le birlikte takım olma özelliği kazanan Beşiktaş kazanma serisi ile taraftarını da mutlu etmeyi sürdürüyor. Karşılaşmaya büyük istekle başlayan Beşiktaş, baskılı bir oyun sergiledi. İlk yarı, heyecanlı ve temposu yüksek bir maç izledik. Şenol Güneş, alınan sonuçtan mutludur şüphesiz. Ancak; iyi oyuna karşın, rakibe verilen gol pozisyonlarını da unutmayalım. Savunmada bir sorun olduğu gerçeğini de söylemeliyiz.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    SİNAN VARDAR: Bu Şenol Hoca'dan korkulur! Türk futboluna yıllarca hizmet etti, şımdi sıra İngiliz futbolunda herhalde! Aşk olsun sana Şenol Hoca! Ahı gitmiş ve vahı kalmış İnglitre'de ümit kesilen, Dele Alli'yi yeniden futbolla tanıştırdın ve barıştırdın. Çok kısa zamanda İngiltere Milli takımı'na çağrılırsa, Güneş'e de 'sir' lakabı verirse hiç şaşırmam!
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    OKTAY DERELİĞLU: Siyah-Beyazlılar özellikle ilk yarıda rakibini adeta sürklase etti diyebiliriz. Maçın daha ilk dakikasından itibaren rakibini bunalttı. Üst üste girdiği pozisyonlar sonucunda da Cenk Tosun ile golü buldu. Rakibini sürekli hataya zorladı. 
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    İkinci yarıya da iştahlı başladı Kartal, Cenk Tosun'un golü sonrası Beşiktaş daha da rahatladı. Dele Alli'nin golü ile birlikte daha da rahat bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşündüm. Ancak Alanyaspor, 3. golden sonra üst üste pozisyonlara girdi. Mert'i kutlamak gerekir. Çok kritik kurtarışlara imza attı.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    ATİLLA GÖKÇE: Baştan sona ilgiyle, merakla, zevkle, keyifle, coşku ve heyecanla… Eh zaman zaman biraz da konuk takımın denemeleriyle ile güzel bir maç izledik. Tempo düşmedi. İkili mücadeleler ayakta izlendi. Atılan gollerin iki misli kaçanlar vardı. 
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

    Bu maç Aboubakar’ın maçıydı. Adeta baba ocağı gibi adeta gurbetten dönen evlat gibiydi Kamerunlu. Ve Dele Alli... Artık bu maçtan sonra “kendini bulmuş” bir Dele Alli izleyebilir miyiz? Takımın başında Şenol Güneş varsa, evet.
  • Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları

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