SEDAT AĞÇAY İLK KEZ

Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı. MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak.