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Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk edecek. İşte maça dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

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  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma TOD uygulamasından ücretsiz olarak izlenebilecek.
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    GHEZZAL SAKAT

    Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak.

     
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    SEDAT AĞÇAY İLK KEZ

    Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı. MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak.
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. İşte muhtemel 11'ler...
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    BEŞİKTAŞ:

    Mert
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Rosier
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Tayyip Talha
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Colley
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Onur Bulut
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Gedson
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Amir Hadziahmetovic
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Redmond
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Maxim
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Cenk Tosun
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Aboubakar
  • Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

    Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Taylan, Emre Kılınç, Pedrinho, Beridze, Ali Sowe

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