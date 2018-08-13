Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederken siyah-beyazlıların iç sahadaki yenilmezlik serisi 45 maça çıktı.

Beşiktaş Avrupa’nın zirvesinde. Siyah-beyazlılar iç sahada en uzun süren yenilmezlik serisiyle Avrupa liglerinde ilk sırada yer alıyor. Akhisarspor karşısında 2-1 kazanarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 45 maça çıkaran Beşiktaş’ı Avrupa’da 36 maçla Porto ve 35 maçla Barcelona takip ediyor. Akhisarspor’u mağlup eden siyah-beyazlıların bu serisi 29 Kasım 2015’te Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Akhisarspor’un 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından başladı. Beşiktaş o günden bu yana oynanan 45 maçta 38 galibiyet alırken 7 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrıldı.

YENİLGİSİ YOK



Son yenilgisini Olimpiyat Stadı’nda Akhisarspor karşısında alan Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 45 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. 11 Nisan 2016’da yeni stadına taşınan siyah-beyazlılar, bu sahada oynadığı hiçbir lig maçında da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Beşiktaş, Vodafone Park’taki 38 lig karşılaşmasında 31 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.



GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ