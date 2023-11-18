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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş Ayos evinde mağlup oldu - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş Ayos evinde mağlup oldu

        Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Ayos evinde konuk ettiği Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 19:42 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:42
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        Beşiktaş Ayos evinde mağlup oldu
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Ayos sahasında ağırladığı Kuzeyboru'ya 3-2 mağlup oldu.

        Salon: Burhan Felek Voleybol

        Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

        Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Celeste Plak, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Hilal Kocakara, Bahar Guidetti, Rossell, Demidova, Duru Aksu)

        Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Merve Atlıer, Gonzales, Begic, Büşra Kılıçlı (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık, Tuğba İvegin Şenoğlu, Cemre Janset Erkul, Liray Akpınar, İrem Çor, Yaren Işık)

        Setler: 18-25, 25-18, 22-25, 25-19, 11-15

        Süre: 133 dakika (26, 30, 34, 25, 18)

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