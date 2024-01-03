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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş Ayos'ta başantrenörlük görevine Recep Vatansever getirildi - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş Ayos'ta başantrenörlük görevine Recep Vatansever getirildi

        Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Recep Vatansever getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:00
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        Beşiktaş filede Vatansever'e emanet
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        Voleybol Sultanlar Ligi'nde üst sıralara yükselme mücadelesi veren Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Recep Vatansever getirildi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Recep Vatansever ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Recep Vatansever'e, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Recep Vatansever, daha önce Galatasaray HDI Sigorta ve Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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