Beşiktaş BOA, evinde avantaj istiyor
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada hava atışı saat 20.00'de yapılacak.
J Grubu'nu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren siyah-beyazlı takım, en iyi üçüncüler arasında yer alarak play-off turuna yükselmişti.
Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.