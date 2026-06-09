Beşiktaş BOA, Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattı

Ayılar ve Boğalar - 8 Haziran 2026 (Savaşın Piyasaya Etkisi: Faizler Ne Olacak?)

Savaş yeniden alevlendi piyasalar nasıl? Piyasada savaş baskısı ne kadar sürecek? Savaşın piyasalara etkisi ne olur? MB'nin faiz kararı ne olur? Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya anlattı.