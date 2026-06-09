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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA, Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattı

        Beşiktaş BOA, Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattı

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        Beşiktaş BOA, Hebard'ı kadrosuna kattı!

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı renklerine bağladığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ruthy Cecilia Hebard ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

        Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Çin'in Shanghai takımında forma giydi. Hebard, burada 24 maçta 19,5 sayı, 12,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması yakaladı.

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