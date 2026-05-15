Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında sezonu kapatıyor!

RİZESPOR EVİNDE SON 5 MAÇI KAZANDI

Teknik direktör Recep Uçar'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Rizespor ise sahasında kolay kolay geçit vermiyor.

Ligde evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Karadeniz ekibi, sırasıyla Kocaelispor (2-0), Antalyaspor (1-0), Samsunspor (4-1), Gaziantep FK (2-1) ve Konyaspor'u (3-2) mağlup etti.

Yeşil-mavili ekip, bu sezonun genelinde ise sahasında 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve 26 puan topladı.​​​​​​​

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerek hem sezonu 3 puanla kapatmayı hem de rakibinin sahasındaki galibiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.