Beşiktaş RSC Charleroi hazırlık maçı için artık çok kısa bir süre kaldı. Siyah beyazlı taraftarların şimdiden merakla beklediği zorlu karşılaşmanın saati, yayıncı kuruluşu ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'ine ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri derledik!