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        Beşiktaş Club Brugge maçına hazır

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda karşılaşacağı Club Brugge maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:57 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:57
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        Beşiktaş, Club Brugge maçına hazır
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

        Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Jean Onana, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Eric Bailly, Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan idmanda yer almadı.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Club Brugge müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

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