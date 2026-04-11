Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil: Siyah-beyaz bayrağı daha yükseklere taşıyacağız - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Ürkmezgil: Siyah-beyaz bayrağı daha yükseklere taşıyacağız

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, divan toplantısında yaptığı konuşmada, "Önümüzde güzel günler var. Ama o güzel günlere ancak birlikte yürüyerek ulaşabiliriz. Siyah-beyaz bayrağı hep birlikte daha yükseklere taşıyacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Siyah-beyaz bayrağı daha yükseklere taşıyacağız"

        Beşiktaş Kulübü’nde 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu’nda düzenleniyor.

        Toplantının açılış konuşmasını Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yaptı.

        Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ürkmezgil, "Bugün burada, yalnızca bir kulübün çatısı altında değil; onlarca yıllık ortak heyecanın, ortak acının ve ortak zafer sevincinin birleştirdiği büyük bir ailenin sıcaklığında bir araya geliyoruz. Beşiktaş, sadece siyah-beyaz renklerden ibaret değil. Beşiktaş bir duruş, bir karakter, bir yaşam biçimidir. Bu kulübün gücü hiçbir zaman yalnızca sahada kazanılan kupalardan gelmedi. Bu kulübün asıl gücü; tribünde omuz omuza oturan taraftardan, fedakarca görev yapan yöneticiden, geçmişine sahip çıkan her üyeden beslendi. İşte bu yüzden bugün hepinize seslenirken aklımda tek bir kelime var, o da birlik. Beşiktaş'ı büyük yapan, farklı görüşleri, farklı karakterleri tek bir çatı altında buluşturabilme kabiliyetidir. Anlaşmazlıklarımız olabilir, tartışmalarımız olabilir bu sağlıklı bir ailenin doğasında vardır. Ancak gün sonunda hepimizin yüreği aynı renk atar. Hepimiz aynı yıldıza bakarız. Birliğimiz bozulduğunda kaybeden yalnızca biz değil, bu büyük camia olur. Birliğimiz güçlü olduğunda ise hiçbir engel bizi durduramaz" diye konuştu.

        "ÖNÜMÜZDE GÜZEL GÜNLER VAR"

        Göreve geldikleri günden itibaren camia içerisinde birleştirici bir olgu olmaya çalıştıklarını söyleyen Ürkmezgil, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söz verdik. Birlik Divanı sloganı ile yola çıktık ve bu birlikteliği sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bu sözümüzün en somut yansımalarından biri, Akaretler'deki C Blok'ta hayata geçirdiğimiz büyük proje; Süleyman Seba Müzesi ve Divan Kurulu Lokali. Göreve gelir gelmez yapımına başladığımız bu eser, son hızıyla ilerliyor ve şunu gönül rahatlığıyla müjdelemek istiyorum ki inşallah mayıs ayı sonunda kapılarını açıyoruz. Bu müze, yalnızca vitrinlerde duran kupalardan ve fotoğraflardan ibaret olmayacak. Bu mekan, Beşiktaş'ımızın hafızasını, Süleyman Seba'nın ruhunu ve bu camianın onlarca yıllık birikimini gelecek nesillere aktaracak yaşayan bir alan olacak. Önümüzde güzel günler var. Ama o güzel günlere ancak birlikte yürüyerek ulaşabiliriz. Siyah-beyaz bayrağı hep birlikte daha yükseklere taşıyacağız. Buna yürekten inanıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kapısı açık olan toplu taşıma aracından düştü

        Adana'da bir kişi, toplu taşıma aracının açık kapısından düşerek ağır yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        2 belediyede 11 tutuklama
        2 belediyede 11 tutuklama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Deport edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası