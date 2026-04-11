Beşiktaş Kulübü’nde 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Salonu’nda düzenleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yaptı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ürkmezgil, "Bugün burada, yalnızca bir kulübün çatısı altında değil; onlarca yıllık ortak heyecanın, ortak acının ve ortak zafer sevincinin birleştirdiği büyük bir ailenin sıcaklığında bir araya geliyoruz. Beşiktaş, sadece siyah-beyaz renklerden ibaret değil. Beşiktaş bir duruş, bir karakter, bir yaşam biçimidir. Bu kulübün gücü hiçbir zaman yalnızca sahada kazanılan kupalardan gelmedi. Bu kulübün asıl gücü; tribünde omuz omuza oturan taraftardan, fedakarca görev yapan yöneticiden, geçmişine sahip çıkan her üyeden beslendi. İşte bu yüzden bugün hepinize seslenirken aklımda tek bir kelime var, o da birlik. Beşiktaş'ı büyük yapan, farklı görüşleri, farklı karakterleri tek bir çatı altında buluşturabilme kabiliyetidir. Anlaşmazlıklarımız olabilir, tartışmalarımız olabilir bu sağlıklı bir ailenin doğasında vardır. Ancak gün sonunda hepimizin yüreği aynı renk atar. Hepimiz aynı yıldıza bakarız. Birliğimiz bozulduğunda kaybeden yalnızca biz değil, bu büyük camia olur. Birliğimiz güçlü olduğunda ise hiçbir engel bizi durduramaz" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE GÜZEL GÜNLER VAR"

Göreve geldikleri günden itibaren camia içerisinde birleştirici bir olgu olmaya çalıştıklarını söyleyen Ürkmezgil, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söz verdik. Birlik Divanı sloganı ile yola çıktık ve bu birlikteliği sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bu sözümüzün en somut yansımalarından biri, Akaretler'deki C Blok'ta hayata geçirdiğimiz büyük proje; Süleyman Seba Müzesi ve Divan Kurulu Lokali. Göreve gelir gelmez yapımına başladığımız bu eser, son hızıyla ilerliyor ve şunu gönül rahatlığıyla müjdelemek istiyorum ki inşallah mayıs ayı sonunda kapılarını açıyoruz. Bu müze, yalnızca vitrinlerde duran kupalardan ve fotoğraflardan ibaret olmayacak. Bu mekan, Beşiktaş'ımızın hafızasını, Süleyman Seba'nın ruhunu ve bu camianın onlarca yıllık birikimini gelecek nesillere aktaracak yaşayan bir alan olacak. Önümüzde güzel günler var. Ama o güzel günlere ancak birlikte yürüyerek ulaşabiliriz. Siyah-beyaz bayrağı hep birlikte daha yükseklere taşıyacağız. Buna yürekten inanıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.