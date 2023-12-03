Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko: 68-64 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko: 68-64 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 68-64 mağlup etti. Siyah-beyazlılar 7'nci galibiyetini alırken, sarı-lacivertliler ise 2. kez mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 00:13 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş derbide F.Bahçe'yi devirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 68-64 yendi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. Beşiktaş, Yiğit Arslan'ın 7. dakikada attığı üçlükle ilk çeyrekte ilk kez öne geçti: 13-12. Rakibinin top kaybı ve boş hücumlarını iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, ilk periyodu 19-15 önde kapattı.

        İkinci çeyreğe Jonah Mathews'ın basketiyle hızlı başlayan Beşiktaş Emlakjet, 16. dakikada Derek Needham'ın üç sayılık basketiyle aradaki farkı 7'ye çıkardı: 29-22. Taraftar desteğini de arkasına alan siyah-beyazlılar, iyi savunma yaparak soyunma odasına 31-24 önde gitti.

        REKLAM

        Üçüncü çeyrekte Guduric'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk yarıya göre daha tempolu oynadı. Sarı-lacivertliler, 23. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun basketiyle öne geçti: 34-35. Jonah Mathews, Leyton Hammonds ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle üstünlüğü tekrar ele alan Beşiktaş Emlakjet, final periyoduna 47-45 üstün girdi.

        Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Dördüncü çeyreğe Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle başlayan Beşiktaş Emlakjet, 33. dakikada aradaki farkı 8'e (57-49) yükseltti. Fenerbahçe Beko, Wilbekin, Hayes ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle 36. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 59-56. Derek Needham'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı yükselten siyah-beyazlılar, son saniyelerdeki taktik faullerde de hata yapmadı ve maçı 68-64 kazandı.

        Beşiktaş Emlakjet, bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, ikinci yenilgisini yaşadı.

        YAM MADAR'IN KAŞI AÇILDI

        Karşılaşmanın ikinci periyodunda Fenerbahçeli basketbolcu Yam Madar'ın yüzüne yabancı bir madde geldi.

        Kaşı açılan sarı-lacivertli sporcunun bir süre saha içinde yapılan tedavisine soyunma odasında devam edildi. Yam Madar, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Madar'a gelen yabancı cisim sonrası hakemler, tribünleri uyarmak için anons yaptırdı.

        REKLAM

        Öte yandan, Beşiktaş Kulübünün yapılacak seçiminde başkan adayı olan iki isim Serdal Adalı ve Hasan Arat, karşılaşmayı salonda takip etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Umut Özgün Ergün

        Beşiktaş Emlakjet: Needham 15, Mitchell 8, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 2, Delgado 4, Mathews 11, Hammonds 8, Berk İbrahim Uğurlu 6, Yiğit Arslan 14, Samet Yiğitoğlu

        Fenerbahçe Beko: Wilbekin 5, Şehmus Hazer, Guduric 10, Hayes 18, Papagiannis 4, Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 2, Tarık Biberovic 6, Yam Madar 5

        1. Periyot: 19-15

        Devre: 31-24

        3. Periyot: 47-45

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu