Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en özel karelerini ve olaylarını derledik!
Beşiktaş'ta Kagawa'nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey'i maç kadrosuna almadı.
Fenerbahçe'de 11'de sahaya çıkan 4 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses, ilk derbilerini Beşiktaş karşısında oynadı.
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında yaklaşık 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşadı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Park'ta kendileri için ayrılan tribünün tamamını doldurdu.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez rakip olduğu eski takımının taraftarlarından tepki gördü. Tolgay Arslan'a ise bazı taraftarlar dürümle tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Volkan Demirel, Martin Skrtel ve Tolgay Arslan, seremoni sırasında üşüyen çocuklara eşofman üstlerini çıkarıp giydirdi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemek için Vodafone Park'a gelen A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın 85. dakikasında stattan ayrıldı.
Beşiktaş, ikinci yarıda adeta durdu. Rakibinin hamleleri karşısında zorlanan siyah-beyazlı ekip, üst üste kalesinde golleri gördü ve skorun 3-3 beraberliğe gelmesine engel olamadı.
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 derbi maçta 5 puan topladı. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki ilk derbi mücadelesini 3-3 beraberlikle tamamladı.
Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama tepkide bulundu.
Maçın 10. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Gökhan Gönül'ün gole sevinmemesi dikkati çekti. Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında gol atan Gökhan Gönül, bu sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gökhan Gönül, siyah-beyazlı formayla ilk derbi golüne imza attı.
Siyah-beyazlı takım adına iki gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta ilk kez bir derbi maçta gol sevinci yaşadı. Maçın 18. dakikasında penaltıdan takımını 2-0 öne geçiren Burak Yılmaz, 45+2. dakikada farkı üçe çıkardı.
Mücadelenin 59. dakikasında Beşiktaş'ın yedek oyuncusu Necip Uysal ile Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş yarı alanında Fenerbahçe lehine taç atışı sırasında meşin yuvarlağı almak isteyen Dirar ile topu vermek istemeyen Necip Uysal itişmeye başladı. Diğer oyuncular araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.
Necip Uysal cezalı... Maçta görev almamasına rağmen 60. dakikada sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 80. dakikasında Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius ile Ricardo Quaresma arasında gerginlik yaşandı. Quaresma, topu oyuna sokmakta geciken Karius'a tepki gösterince, Alman kaleci de aynı şekilde karşılık verdi.
Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel’e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı. Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara ‘geri ister misin’ diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 20 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı. Sarı-lacivertliler, 3 Mayıs 1989'da Galatasaray karşısında Türkiye Kupası'nda deplasmanda ilk yarıyı 3-0 geride kapatmış ancak ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanmıştı.
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda yaptığı iki derbide de geri dönüşe imza attı. Süper Lig'de Galatasaray karşısında da 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 2-2 bitirmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini ilk derbilerinde attı. Maçın 55. dakikasında Zajc, 61. dakikasında ise Sadık, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada jeneriklere geçecek bir gol attı. Yaklaşık 25 metreden kaleyi sol çaprazdan gören bir mesafeden sert bir şut çeken Hasan Ali, uzak köşeden topu filelere göndererek güzel bir gol kaydetti.
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı kart cezalısı olan Sadık, gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.
Fenerbahçe, tarihi bir geri dönüşle Beşiktaş karşısında 3-0'dan 3-3'ü bulurken başkan Ali Koç, futbolcularla birlikte sahaya inip taraftarları selamladı.
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