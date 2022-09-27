Süper Lig'de gözler artık Beşiktaş Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden Beşiktaş ile son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Fenerbahçe'nin zorlu maçına sahne olacak derbi öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, şimdiden heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?