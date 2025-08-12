Beşiktaş Kul&uuml;b&uuml;, Futbol Akademisi nde yeni yapılanmaya gitti. Siyah-beyazlı kul&uuml;pten yapılan a&ccedil;ıklamada, Futbol Akademi İdari Direkt&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;ne kul&uuml;pte daha &ouml;nce Futbol A Takım İdari Menajerliği g&ouml;revinde bulunan Tuncay Yanık ın getirildiği bildirildi. A&ccedil;ıklamada, Tuncay Yanık a g&ouml;revinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. denildi. Futbol Akademi Gen&ccedil;lik Gelişim Teknik Sorumluluğuna ise Serdar Topraktepe nin getirildiği aktarılarak, Serdar Topraktepe&rsquo;ye yeni g&ouml;revinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. ifadesi kullanıldı.