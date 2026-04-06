        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş GAİN: 92 - Karşıyaka: 86 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN: 92 - Karşıyaka: 86 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Karşıyaka'yı ağırladı. Müsabakayı siyah-beyazlılar 92-86 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 23:00 Güncelleme:
        Beşiktaş GAİN hata yapmadı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-86 yendi.

        Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, 21. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 20. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Bu arada 32. dakikanın hemen başında Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, müsabakadan diskalifiye edildi.

        Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

        Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 13, Anthony Brown 19, Canberk Kuş, Zizic 14, Kamagate 4, Yiğit Arslan 11, Lemar 18, Thomas, Vitto Brown 1

        Karşıyaka: Sokolowski 5, Manning 20, Alston 14, Yalın Yıldız, Samet Geyik 9, Young 19, Gordic, Ege Özçelik 2, Mert Celep 4, Moody 13

        1. Periyot: 28-27

        Devre: 51-46

        3. Periyot: 71-65

        Trump basın toplantısında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
