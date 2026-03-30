        Beşiktaş GAİN'de Emir Adıgüzel ameliyat edildi - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN'de Emir Adıgüzel ameliyat edildi

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 23:22 Güncelleme:
        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'mızın oyuncusu Emir Adıgüzel, sağ diz lateral menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Emir Adıgüzel'e, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen artroskopik menisküs onarımı sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Emir Adıgüzel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

