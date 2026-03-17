        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta yarı final için parkeye çıkıyor! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta yarı final için parkeye çıkıyor!

        EuroCup'taki temsilcilerimizden Beşiktaş GAİN, çeyrek final maçında yarın akşam İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ettiği takdirde adını yarı finale yazdıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Beşiktaş yarı final için parkeye çıkıyor!

        Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup çeyrek final maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento ile mücadele edecek.

        Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

        Normal sezonda B Grubu'nu 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Beşiktaş, çeyrek finale doğrudan adını yazdırdı.

        B Grubu'ndaki maçların 11'ini kazanan, 7'sini kaybeden İtalyan ekibi ise 5. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Dolomiti Energia Trento, bu turda Umana Reyer'i 94-90 yenerek tur atladı.

        Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlılar İstanbul'da 97-83 kazanırken İtalya'daki karşılaşmadan ise Dolomiti Energia Trento ise 87-74 galip ayrıldı.

        Beşiktaş GAİN, turu geçmesi halinde Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj Napoca (Romanya) maçının galibiyle karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Javier Bardem'den "Özgür Filistin" çıkışı

        Javier Bardem Oscar gecesine İsrail'i protesto etmek için, 2003'te Irak Savaşı'na karşı taktığı 'No a la guerra' (Savaşa hayır) rozeti ve Hanzala figürüyle katıldı. En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons eden oyuncu, "Savaşa Hayır. Özgür Filistin" mesajı verdi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
