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        Haberler Spor Basketbol Diğer Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı izle: Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı izle: Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan dorukta! Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak dev final mücadelesinin tarihi, saati ve yayın kanalı taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşmaya dair tüm detaylar netleşti. Peki, Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 19:29 Güncelleme:
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        Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan dorukta! Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak dev final mücadelesinin tarihi, saati ve yayın kanalı taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşmaya dair tüm detaylar netleşti. Peki, Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

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        BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçı, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

        Karşılaşma 17 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak ve mücadele beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçta hakem üçlüsü olarak Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı görev yapacak.

        Seride büyük heyecan devam ederken, üç galibiyete ulaşan ekip 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak. Bu nedenle oynanan her maç, kupaya giden yolda belirleyici önem taşıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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