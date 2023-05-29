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Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Habertürk'e konuştu: Bu sezon adaletli değil!

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Habertürk Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Baltacı, Süper Lig'de bu sezonun adaletli olmadığını vurgulayarak "Şenol hocamızın bu sezon söyledikleriyle aynı görüşteyiz sezon için. Depremin futbola yansımaları nedeniyle ortaya çıkan sürecin TFF Başkanı ve yönetimi tarafından adil yönetilmediği görüşündeyiz. İlk maçtan itibaren Beşiktaş'ın paçasına yapışılma durumu var. Biz çok net bir şekilde federasyonun, başarısız olduğunu, başarısız gördüğümüzü başkanımızın ağzından birkaç kez ifade ettik. Bu federasyonun göreve devam etmesi gibi bir şeyin söz konusu olmaması lazım" ifadelerini kullandı. Engin Baltacı, TFF'nin Hatayspor ve Gaziantep kararıyla ilgili UEFA'dan tavsiye görüş istediklerini de ekledi

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Habertürk'e konuştu: Bu sezon adaletli değil!

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e konuştu. Baltacı, TFF'nin Hatayspor ve Gaziantep kararını eleştirirken Süper Lig'de bu sezonun adaletli olmadığını vurguladı. İlk maçtan itibaren Beşiktaş'ın paçasına yapışıldığını belirten Baltacı, mevcut TFF yönetimin başarısız olduğunu ve devam etmemesi gerektiğini söyledi. İşte Baltacı'nın sözleri...

"ŞENOL HOCAMIZLA AYNI GÖRÜŞTEYİZ, BU SEZON ADALETLİ DEĞİL"

"Şenol hocamızın söyledikleriyle aynı görüşteyiz bu sezon için. Bizce de bu sezon adaletli bir sezon olmadı. Bunu da her platformda söyledik. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra, depremin futbola yansımaları nedeniyle ortaya çıkan sürecin TFF Başkanı ve yönetimi tarafından adil yönetilmediği görüşündeyiz. Başkanımızı o zamanki açıklaması nedeniyle 'Bunun şimdi zamanı mı?' diye eleştirenler, sonrasında 'Doğruymuş' demeye başladı. Depremden 3 gün sonra TFF, 'Bunun iki metodu var: Ya tüm maçları yok saymak ya da geri kalan maçları hükmen saymak' demişken kimsenin görüşünü almadan bu kararı verdi. Bizim de bu noktadaki başvurularımızı dikkate almadı. Beşiktaş yönetimi olarak depremden hemen sonrasında gece toplandık ve yardım faaliyetlerini organize ettik. Yönetimdeki tüm arkadaşlarımız seferber oldu. Bunları yaparken camiamızın da futbol alanındaki menfaatlerini korumaya çalıştık. Haklarımızı korumanın depremle ne alakası var?"

"İLK MAÇTAN İTİBAREN PAÇAMIZA YAPIŞILDI!"

"İlk maçtan itibaren Beşiktaş'ın paçasına yapışılma durumu var. Dönün Alanyaspor maçına bakın. Beşiktaş söz konusu olduğunda sesini yükseltip elini masaya vuranlar, ligin hem altını hem de üstünü dizayn etme konusunda kendi istediklerini uygulamaya koyuldular diye düşünüyorum. Ama şunu net olarak bir kez daha söyleyebilirim; Beşiktaş'ın paçasına yapışıldı. Beşiktaş camiası da bunu anladı ve bizim çabamıza destek verdi. Sonrasında spor kamuoyu da bunu anladı. Bir kulüp başkanı da geçtiğimiz günlerde iki kararın da adil olduğunu düşünmediğini söylemiş. Bugün bunu söyleyen anlayış dün 'Bu doğrudur' diye görüş bildirdi."

"'BU LİGİ BİTİRTMEYİZ' DİYENLER GİBİ DEĞİLİZ!"

"Biz geçen yıl başkanımızın hakemlerle ilgili söylediği nokta neyse biz her konuda hala o noktadayız. 'Herkes için adalet talep ediyoruz', 'Bu ligi bitirtmeyiz', 'Belgeleri açıklarız' diyenler gibi değiliz. Biz dün hangi adaletten bahsediyorsak, hangi konuda ne söylüyorsak oradayız."

"BU FEDERASYONUN BAŞARISIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ, DEVAM ETMEMELİLER"

"TFF seçimi için yönetim kurulu olarak henüz bir görüşme yapmış değiliz. Daha adaylar belli değil, bu işin bir takvimi var ve o devreye girmiş değil. Mevcut yönetim de adaylığını deklare etmiş değil. Ancak bizim yeniden aday olmaları yönünde bir beklentimiz ve temennimiz de yok. Biz çok net bir şekilde bu federasyonun, başarısız olduğunu, başarısız gördüğümüzü başkanımızın ağzından birkaç kez ifade ettik. Bu görüşümüzü değiştirecek bir şey de henüz gerçekleşmedi. Dolayısıyla kişisel olarak söylüyorum bunu ama buradan bakarsak bu federasyonun göreve devam etmesi gibi bir şeyin söz konusu olmaması lazım."

"UEFA'DAN TAVSİYE GÖRÜŞ BİLDİRMESİNİ İSTEDİK"

"UEFA'nın yerel federasyonlarla ilgili yapabileceği şey, görüşünü beyan edip tavsiyede bulunmaktır en fazla. Gerisi yerel federasyonun vereceği bir karardır. Ama UEFA'nın tavsiyesine aykırı bir işlem yapmak da federasyonların ne kadar başvurabileceği bir yöntemdir bilmiyorum. O nedenle UEFA'ya biz bu karar hakkındaki görüşünüzü ve tavsiyenizi hem bize hem de TFF'ye bildirin dedik. "

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