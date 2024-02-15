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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş'ın 100. yıl özel formalarına büyük ilgi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın 100. yıl özel formalarına büyük ilgi!

        Beşiktaş'ın 100'üncü yıl özel formaları, 4 haftada 50 bin satışa ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:21 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:21
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        Beşiktaş'ın 100. yıl özel formalarına büyük ilgi!
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        Beşiktaş Kulübünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırladığı formalara siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi.

        Hasan Arat'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından üretimine başlanan forma, 4 haftalık süreçte 50 bin satışa ulaştı.

        Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba'nın isimlerinin yanı sıra Beşiktaş'ın üç farklı dönemde kullandığı üç arma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl logosunun yer aldığı formayı, Beşiktaşlı oyuncular, Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada giymişti.

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