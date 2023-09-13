Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu: 8 futbolcu gidebilir! Beşiktaş'ta Afrika Kupası'nda forma giyecek futbolcuların sayısının fazla olması yönetimi ve taraftarları düşündürüyor. Ocak 2024 ile Şubat 2024 arasındaki organizasyon, Beşiktaş'ın kadrosunda büyük bir boşluğa yer açacak. İşte Afrika Kupası'na gidecek isimler...

13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasındaki Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Afrika Kupası'nın başlamasına az bir süre kaldı.

Süper Lig'den de birçok futbolcunun katılacağı Afrika Kupası'ndan en çok etkilenecek takım ise Beşiktaş olacak.

Siyah beyazlılarda milli takımlarına davet edilmeleri halinde organizasyonda 8 futbolcu forma giyecek. Amertey - Gana Baily - Fildişi Sahili Colley - Gambiya Masuaku - Kongo Muleka - Kongo Onana - Kamerun Ghezzal - Cezayir Aboubakar - Kamerun

Beşiktaş'ın 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar: Fatih Karagümrük Pendikspor (D) Adana Demirspor Sivasspor (D) Trabzonspor Kayserispor (D)