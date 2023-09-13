Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu: 8 futbolcu gidebilir!
Beşiktaş'ta Afrika Kupası'nda forma giyecek futbolcuların sayısının fazla olması yönetimi ve taraftarları düşündürüyor. Ocak 2024 ile Şubat 2024 arasındaki organizasyon, Beşiktaş'ın kadrosunda büyük bir boşluğa yer açacak. İşte Afrika Kupası'na gidecek isimler...
13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasındaki Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Afrika Kupası'nın başlamasına az bir süre kaldı.
Süper Lig'den de birçok futbolcunun katılacağı Afrika Kupası'ndan en çok etkilenecek takım ise Beşiktaş olacak.
Siyah beyazlılarda milli takımlarına davet edilmeleri halinde organizasyonda 8 futbolcu forma giyecek.
Amertey - Gana
Baily - Fildişi Sahili
Colley - Gambiya
Masuaku - Kongo
Muleka - Kongo
Onana - Kamerun
Ghezzal - Cezayir
Aboubakar - Kamerun
Beşiktaş'ın 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:
Fatih Karagümrük
Pendikspor (D)
Adana Demirspor
Sivasspor (D)
Trabzonspor
Kayserispor (D)