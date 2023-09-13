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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu: 8 futbolcu gidebilir! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu: 8 futbolcu gidebilir!

        Beşiktaş'ta Afrika Kupası'nda forma giyecek futbolcuların sayısının fazla olması yönetimi ve taraftarları düşündürüyor. Ocak 2024 ile Şubat 2024 arasındaki organizasyon, Beşiktaş'ın kadrosunda büyük bir boşluğa yer açacak. İşte Afrika Kupası'na gidecek isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:45
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        Beşiktaş'ın Afrika Kupası kabusu!
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        13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasındaki Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Afrika Kupası'nın başlamasına az bir süre kaldı.

        Süper Lig'den de birçok futbolcunun katılacağı Afrika Kupası'ndan en çok etkilenecek takım ise Beşiktaş olacak.

        Siyah beyazlılarda milli takımlarına davet edilmeleri halinde organizasyonda 8 futbolcu forma giyecek.

        Amertey - Gana

        Baily - Fildişi Sahili

        Colley - Gambiya

        Masuaku - Kongo

        Muleka - Kongo

        Onana - Kamerun

        Ghezzal - Cezayir

        Aboubakar - Kamerun

        Beşiktaş'ın 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:

        Fatih Karagümrük

        Pendikspor (D)

        Adana Demirspor

        Sivasspor (D)

        Trabzonspor

        Kayserispor (D)

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