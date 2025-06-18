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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

        UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı bugün yaşanacak. Kupaya 2. ön eleme turundan katılacak temsilcimiz Beşiktaş'ın da bu turdaki rakibi belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. İşte siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:25
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        Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor!
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        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor...

        Kupa 2'de 2. ön eleme turu kuraları bugün TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

        * FC Midtjylland

        * RSC Anderlecht

        * Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere eşleşmesinin galibi

        * FC Sheriff Tiraspol / FC Prishtina eşleşmesinin galibi

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA YOLU

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek için sırasıyla 2. ön eleme, 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmek zorunda.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

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