Kartal'ın kozu sağ kanat! 0:00 / 0:00

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile zorlu bir derbiyle çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Başakşehir maçında olduğu gibi eksikler yine can sıkarken karantina sürecini tamamlayan Rosier'in dönüşü teknik heyeti en çok sevindiren gelişmelerden biri oldu.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralanan Fransız sağ bek, kısa sürede takıma sağladığı uyumla dikkat çekerken savunmadaki performansının yanı sıra hücumda da fark yarattı. Bu sezon çıktığı 3 maçta 2 asiste imza atan Rosier ve formunu buldukça klasını konuşturmaya başlayan Rachid Ghezzal'a çok güvenen teknik direktör Sergen Yalçın, derbide bu ikilinin sağ kanattan üreteceği tehlikelerle gol ya da goller bulmayı hedefliyor. Başakşehir'le oynanan maçta sergilediği futbolla büyük alkış alan Ghezzal, görev aldığı 4 maçta 1 gol pası verdi.

STOPERDE YİNE NECİP-MONTERO FORMÜLÜ

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında forma giymeyen diğer isimlerin de durumları netleşiyor. Stoperlerlerden Welinton'un Fenerbahçe karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı, karantina süreci bitmeyen Vida'nın da derbiye yetişmesinin çok zor olduğu kaydedildi. Kartal'da karantinadaki diğer isimler Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, N'Sakala'nın bugün ya da yarın takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son bir sürpriz olmazsa stoperde Başakşehir maçında olduğu gibi Montero ile Necip Uysal ikilisine şans vereceği öğrenildi. Sol bekte ise genç Rıdvan Yılmaz formaya yine yakın olan isim.