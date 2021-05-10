Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'tan Gökhan Töre ile ilgili açıklama gelirken "Uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edildiği için teknik ekibimizin onayı ile kadrodan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin