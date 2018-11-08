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SAKAT FUTBOLCULAR KADROYU ETKİLEYECEK

Teknik direktör Şenol Güneş, bu sezon bir çok maçta olduğu gibi Genk karşısına da bir önceki maçtan faklı bir kadro ile çıkacak. UEFA listesinde ismi olmayan Atiba ile Güven Yalçın kadroya alınmayacağı kesin olan iki isim.