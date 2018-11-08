Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek. Genk Arena'daki I Grubu karşılaşması TSİ 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.
Beşiktaş, Genk'i yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö'ye 2-0, sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu.
Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
SAKAT FUTBOLCULAR KADROYU ETKİLEYECEK
Teknik direktör Şenol Güneş, bu sezon bir çok maçta olduğu gibi Genk karşısına da bir önceki maçtan faklı bir kadro ile çıkacak. UEFA listesinde ismi olmayan Atiba ile Güven Yalçın kadroya alınmayacağı kesin olan iki isim.
Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adriano'nun da riske edilmesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı takımda Genk maçı öncesi Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Tecrübeli oyuncu, sakatlığı dolayısıyla İstanbul'daki son antrenmanda yer alamadı.
Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün yerine Necip'i sağbeke çekecek. Bu durumda da orta sahada Medel'in yanında Oğuzhan veya Tolgay Arslan'dan biri oynayacak. Adriano'nun oynamayacak durumda olması Şenol Güneş'in hücum dörtlüsünü de etkilemiş durumda.
Eğer Brezilyalı oyuncunun sakatlığı geçseydi sol bekte Adriano, önde Caner'i oynatması beklenen Güneş'in santrfor tercihi de Babel olacaktı. Ancak Adriano iyileşmediği için Babel'i yine sol öne koyacak olan tecrübeli teknik adam santrafor olarak Mustafa Pektemek'i oynatacak ve onu Quaresma ve Ljajic ile destekleyecek. Beşiktaş'ın Genk karşısındaki muhtemel 11'i:
Karius
Necip
Pepe
Vida
Caner
Medel
Tolgay
Quaresma
Ljajic
Babel
Mustafa Pektemek
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