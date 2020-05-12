Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Beşiktaş, futbolcularıyla maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor. Hırvat basını. Vida’nın da aralarında bulunduğu Beşiktaş’ta 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan oyunculardan yüzde 50, 2 milyon Euro'nun altında alanlardan yüzde 30 kesinti istendiğini yazdı. 2 milyon Euro üzerinde kazanan Burak, Ljajic ve Vida’nın sözleşmelerinde %50 indirim isteniyor.

Yapılan görüşmelerde bir orta yol bulunmuş değil. Siyah-Beyazlı futbolcular geçmiş dönemlerdeki alacaklarının ödenmesi durumunda indirim konusunda masaya oturacaklarını ifade ediyorlar. Görüşmelerin sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Beşiktaş yönetiminin hedefi 50 milyon Euro civarında olan takım bütçesini 30 milyon Euro seviyelerine çekmek.