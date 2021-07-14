Beşiktaş'ın yeni formaları tanıtıldı

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları da görücüye çıkardı. Adidas'la beş yıllık anlaşma yenileyen siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı törende yeni sezonda giyilecek üç forma tanıtıldı.

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda "Sen Köyiçi, sen Abbasağa, sen Şairler’sin. Siyahınla beyazınla Beşiktaş sensin. Şampiyonluğa giden yolda iç saha, deplasman ve üçüncü formalarımızın sponsoru olan adidas’la birlikte koşacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Burada konuşan Ahmet Nur Çebi ise şu açıklamaları yaptı:

"2020-21'in şampiyon olan takımımıza bu sezon giyecekleri formaların tanıtımında hep birlikteyiz. Bu çok da güzel bir ritüel oluyor. Şampiyonluğumuzu evimizde, Boğaz'da kutluyoruz. Formaları da bundan sonra burada tanıtalım, ritüel olsun. Adidas'la anlaşmamızı beş yıl yeniliyoruz. İnşallah şampiyonluklarla dolu bir beş yıl olur. Özellikle taraftarsız geçirdiğimiz bir sezon... Bu sezon inşallah böyle olmayacak. Taraftar, Beşiktaş'ın kendisidir. Başarmak kadar keyifli bir şey yok. Görüyorsunuz, keyfini çıkarıyoruz. Seneye de inşallah."