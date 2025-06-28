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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek, İstanbul'a geldi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek, İstanbul'a geldi!

        Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı sol bek David Jurasek, İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 17:58 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:08
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        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
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        Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Çek sol bek David Jurasek, İstanbul'a geldi.

        Jurasek'in İstanbul'a gelmesinin ardından Beşiktaş bir açıklama yaptı.

        Siyah-Beyazlılar, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu David Jurasek, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi." ifadelerini kullandı.

        Siyah-beyazlıların Jurasek'i ilk etapta satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı belirtiliyor.

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