Beşiktaş'ın yeni transferi Jurasek, İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı sol bek David Jurasek, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Çek sol bek David Jurasek, İstanbul'a geldi.
Jurasek'in İstanbul'a gelmesinin ardından Beşiktaş bir açıklama yaptı.
Siyah-Beyazlılar, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu David Jurasek, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlıların Jurasek'i ilk etapta satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı belirtiliyor.