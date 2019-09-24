Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yeni transferler takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Ligin ilk 5 haftasında bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yaşadı.

A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı'nın getirildiği Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu da büyük ölçüde yeniledi.

Ricardo Quaresma, Gary Medel, Adriano Correia ve Mustafa Pektemek gibi tecrübeli futbolcularla yollarını ayıran siyah-beyazlılar; Abdoulay Diaby, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Victor Ruiz, Douglas Santos, Pedro Rebocho ve Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.

Yeni transferlerden beklediği performansı alamayan Beşiktaş, saha sonuçlarıyla da taraftarını üzdü.

N'KOUDOU VE DIABY'NİN SKORA KATKISI YOK

Beşiktaş, hücum hattında oynayan yeni transferleri N'Koudou ve Diaby'den skor katkısı alamadı.

İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya dahil edilen Fransız N'koudou ve Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinden alınan Malili Diaby, oynadıkları maçlarda siyah-beyazlı takım adına skoru değiştiremedi.

Ligde 4 maçta 254 dakika süre bulan N'Koudou ile 2 müsabakada 135 dakika sahada kalan Diaby, siyah-beyazlı formayla henüz gol sevinci yaşayamadı.

İki futbolcudan Diaby, skor katkısı verememesinin yanı sıra etkisiz futboluyla da taraftarın tepkisini çekti.

ELNENY İLK MAÇINDA KIZARDI

Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Muhammed Elneny, forma giydiği ilk maçta kırmızı kart gördü. İngiltere'nin Arsenal takımından transfer edilen Mısırlı orta saha oyuncusu, ilk maçına 3-2 kaybedilen Gazişehir Gaziantep müsabakasında çıktı.

İlk dakikalarda 10 kişi kalan ve 1-0 geri düşen Beşiktaş'ta Elneny, maçın 75. dakikasında rakibine tekme atarak takımını bir kişi daha eksik bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 27 yaşındaki futbolcuya, yaptığı hareket nedeniyle 3 maç ceza verdi.

RUIZ SAKATLANDI

Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında en istikrarlısı olan İspanyol stoper Victor Ruiz, ise sakatlığı nedeniyle kritik dönemde takımını yalnız bıraktı.

Sezonun ilk 4 haftasında forma giyen Ruiz, tüm maçlara ilk 11'de başladı ve doksanar dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçında sakatlandı ve 5. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemedi.

Ruiz, yeni transferler arasında en fazla forma giyen isim olmasına rağmen Beşiktaş forma giydiği maçların 3'ünde kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip, Ruiz'in oynadığı Göztepe, Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivaspor maçlarında 7 gol yedi ve sadece 4 puan çıkarabildi.

BOYD DA YEDEK DÜŞTÜ

Geçen sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak görev yapan ve sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd da performansı tartışılan oynayan futbolculardan biri oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'ten transfer ettiği sol kanat oyuncusu, ligin ilk 4 karşılaşmasında skora katkı yapma başarısı gösteremedi. Boyd, etkisiz futbolunun ardından Slovan Bratislava ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında yedek kaldı.

REBOCHO 4 DAKİKA SÜRE ALDI

Beşiktaş'ın Fransa 1. Lig ekiplerinden Guingamp'dan kiraladığı Pedro Rebocho ise forma bulmakta zorlandı.

Portekizli sol bek, Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor karşısında şans buldu. Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında yedekler arasında yer alabilen Rebocho, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak 4 dakika süre alabildi.

YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI

Siyah-beyazlı takımın 7 yeni transferinin Süper Lig'deki performansı şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Dakika Gol Ruiz 4 4 360 - N'Koudou 4 2 254 - Boyd 4 3 220 - Diaby 2 2 135 - Douglas 2 1 110 - Elneny 1 1 75 - Rebocho 1 - 4 -