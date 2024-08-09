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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı - Son dakika transfer haberi - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı

        Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:33
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        Kartal Kayra Yılmaz resmen Kayserispor'da!
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        Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna dek kiralık olarak Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.

        Konuya ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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