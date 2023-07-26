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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarını tamamladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarını tamamladı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı KF Tirana maçı hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:25
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        Beşiktaş, KF Tirana maçına hazır
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını Ümraniye’de bulunan Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşen antrenman ile tamamladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve kısa alanda paslaşma ile ilk bölümü tamamlanan idmanın basına kapalı kısmında ise KF Tirana maçının taktiğine çalışıldı.

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