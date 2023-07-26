Beşiktaş, KF Tirana maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını Ümraniye’de bulunan Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşen antrenman ile tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve kısa alanda paslaşma ile ilk bölümü tamamlanan idmanın basına kapalı kısmında ise KF Tirana maçının taktiğine çalışıldı.