Beşiktaş'ta Utku ve Rosier... 0:00 / 0:00

İHA

Denizlispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle seri yakalayan ancak Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybeden Beşiktaş, yarın evinde son şampiyon Başakşehir’i konuk edecek. Gaziantep FK deplasmanında kırmızı kart gören kaleci Ersin’in yanı sıra savunmada forma giyen Vida ve Welinton bu maçta forma giyemeyecek. N’sakala ve Necip ise oynayabilecek durumda. Beşiktaş’ta bir güzel haber de Rosier’den geldi. Başarılı futbolcunun bugün yapılacak olan antrenmanda takımla birlikte çalışacağı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kararına göre yarınki mücadelede forma giyebileceği öğrenildi. Gaziantep deplasmanında kırmızı kart gören Ersin’in yokluğunda ise gözler Utku Yuvakuran’a çevrildi. Adalesinde sakatlığı olan bu futbolcunun, Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

İki ekip son 6 sezonda 12 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Başakşehir’in üstünlüğü bulunuyor. 12 resmi mücadelede Beşiktaş 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 galibiyet elde etti. 5 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 12 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Beşiktaş’ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ise Başakşehir’in galibiyeti bulunmuyor. Bu maçlarda Beşiktaş 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak.