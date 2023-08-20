Beşiktaş - Pendikspor CANLI YAYIN
Beşiktaş - Pendikspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'u konuk ediyor.
STAT: Beşiktaş
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Kadir Sağlam
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
Pendikspor: Erdem, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan, İbrahim, Gökcan, Vukovic, Halil, Diaby, Eze
İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
20 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.
Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.