Beşiktaş - Pendikspor CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'u konuk ediyor.

STAT: Beşiktaş

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Kadir Sağlam

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Pendikspor: Erdem, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan, İbrahim, Gökcan, Vukovic, Halil, Diaby, Eze

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

REKLAM 20 MAÇTIR YENİLMİYOR Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.