Beşiktaş - Pendikspor maçı yazar yorumları

SİNAN VARDAR/SABAH: "Onur Bulut ve Muleka kanat organizasyonlarında zorlanınca Beşiktaş'ın en büyük silahı ister istemez duran toplar oldu. Muleka sezona çok iyi başladı ama dün dikkatimi çekti; çoğu zaman Aboubakar'ın koşu yollarını da kapattı. Sadece kötü oynamadı, Aboubakar'ı da bozdu."

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"BU DURUMA YABANCI DEĞİL"

ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Beşiktaş’ın hiç de yabancısı olmadığı bir durum. Hangi gerekçelerle olursa olsun, eninde sonunda bir arıza, hesapta olmayan bir pozisyon ya da vukuat, gelir Beşiktaş’ın yoluna çıkar. Pendik beraberliği de böyle bir şey… Yine de teselli etmeliler birbirlerini; Yenilebilirlerdi, belki de!"