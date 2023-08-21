Beşiktaş - Pendikspor maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"İŞ KAZASI"
BİLAL MEŞE/MİLLİYET: Bu oyunda hiçbir takım ‘çantada keklik’ değildir, şartlar ne olursa olsun, rakibinizi ciddiye alacaksınız. Güneş hocamız bu işin içinde yoğrulmuş, o psikolojiyi çok iyi biliyor, yani rakibine hem saygı duyuyor, hem de ciddiye alıyor. Gelin görün ki, evdeki hesap, bazen çarşıya uymuyor! İlk yarıda topla oynama yüzde 70 Kartal lehine, ama bu fark Colley’in kafayla attığı gol dışında, üretime yansımıyorsa, neye yarar ki? Haa 1-2 pozisyon var, ama kaleci izin vermedi.
BİLAL MEŞE/MİLLİYET: VAR’ın devreye girmesiyle kazanılan penaltı atışını Oscar Romero şık bir vuruşla gole çevirirken, konuk ekip güçlü rakibinin pençelerinden puan kapmayı başardı, kutlamak lazım. Gelelim Beşiktaş’a, yahuu arkadaş yıllardır bu tip iş kazalarını hep yaşattı taraftarlarına, kadrolar, teknik adamlar da değişse fark etmiyor, sanırsınız ki ‘makus’ talihi Kartal’ın! Yenileri kantara koyarsak, henüz hazır olmadıklarını gözlemledik. Rashica tamam, nokta atışı transfer, eyvallah. Ama hepsinin zamana gereksinimi var.
"HEP AYNI 11'LE"
SİNAN VARDAR/SABAH: "Beşiktaş hazırlık kampından bu yana sürekli maça çıkıyor. Hakkını vermek gerekirse; hemen hemen aynı ilk onbir son 1 aydır, kavurucu sıcaklarda müthiş bir mücadele veriyor. Oyuncuları çok eleştirmek istemiyorum ama dünkü 90 dakika sezonun hemen başında derslerle doluydu. Boca'dan transfer edilen Oscar Romero; Beşiktaş savunmasını ikinci yarıda çok zorladı. Oscar belli ki bu sezon ligimizde çok takımın canlarını yakar, gelecek sezon da üç büyükleri transfer yarışına sokar!"
SİNAN VARDAR/SABAH: "Onur Bulut ve Muleka kanat organizasyonlarında zorlanınca Beşiktaş'ın en büyük silahı ister istemez duran toplar oldu. Muleka sezona çok iyi başladı ama dün dikkatimi çekti; çoğu zaman Aboubakar'ın koşu yollarını da kapattı. Sadece kötü oynamadı, Aboubakar'ı da bozdu."
"BU DURUMA YABANCI DEĞİL"
ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Beşiktaş’ın hiç de yabancısı olmadığı bir durum. Hangi gerekçelerle olursa olsun, eninde sonunda bir arıza, hesapta olmayan bir pozisyon ya da vukuat, gelir Beşiktaş’ın yoluna çıkar. Pendik beraberliği de böyle bir şey… Yine de teselli etmeliler birbirlerini; Yenilebilirlerdi, belki de!"
ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Kaleci Mert ve Masuaku’nun dışındakiler tümüyle tükenmiş bir ekibe dönüşmüştü. Gedson Fernandes topla buluştuğunda baskıya karşı direnemedi ve çoğunlukla rakiplerine teslim oldu. Hadi farklı bir pencereden bakalım: Beşiktaş 2 yıldır değişik transfer denemeleri yapıyor. Afrika açılımı ile birlikte Premier League ve Championship’ten oyuncular seçiyor."
"BEŞİKTAŞ'IN PUANI GASP EDİLDİ"
FATİH DOĞAN/SABAH: "Pendik, aradığı fırsatı 90+4'te Beşiktaş'ın vasat sol beki Masuaku'nun hatasıyla buldu. Hatay maçındaki performansını izleyenler için Pendik maçı beraberlik kabul edilebilir bir sonuç değil. Masuaku'nun hareketi, VAR uyarısıyla penaltıya döndü. Bence pozisyon penaltıydı ve doğru karar verildi. Ancak ilginç olan ikinci yarıda Masuaku'nun korner atışında Colley'in kafa golü iptal edildi. Niye? Dışarıdan falan aldı diye."
FATİH DOĞAN/SABAH: "Ancak topun dışarı çıkıp içeri girdiğiyle ilgili herhangi bir veri, görüntü yok. Tam aksine taraftar çekiminde top direkt penaltı noktasına atılmış. Fizik kurallarına aykırı bir durum. VAR'ın, MHK'nin bu kararı açıklaması lazım… Eğer iptalin doğruluğunu ispat edemezlerse Beşiktaş'ın 2 puanı gasp edilmiştir. "Pendik'i yenmek için yenilere ihtiyaç var mıdır? Tabi ki yok!"
YAPAMADIĞININ KARŞILIĞI BU"
ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Maça başlayan 11 genel durumu idare etti. Ama biraz üzerinize çıkan ve sizi baskı altına alıp ikinci topları kazanan rakibe karşı Beşiktaş, sıkıntıya düştü. Ön taraftaki Aboubakar dışındaki oyuncular, topa sahip olmakta ve yaratıcılıkta eksiktiler. Genel oyun temposunun içinde varlar ama işin daha ekstra tarafında Beşiktaş, daha iyilerini istiyor."
ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Rashica ve Chamberlain'in oyuna girmesi taraftarı heyecanlandırsa da oyunu heyecanlandıramadı. Pendikspor'un maça tutunma ihtimaliyle beraber lige yeni başlayan takım olarak Beşiktaş'a karşı motivasyonu da eklenince ortaya çıkan sonuç Beşiktaş'ı üzdü. Beşiktaş, biraz rakibinden çok kendi yaptığının değil, yapamadığının karşılığını yaşadı.
"RAKİBİ HAFİFE ALMAYACAKSIN"
ERMAN TOROĞLU/SABAH: 'Bu tip takımlar ligde olmasın, yeni bir sistem gelsin. 20 takımlı lig fazla. Adı Süper Lig ama süper kelimesine bu kadar ihanet edilmez.' İkinci yarı Pendikspor, hareketlenmeye başladı. Orta sahada Oscar Romero topa basıp takımını iyi organize etti. Pendikspor, top yaparak Beşiktaş'a tepki göstermeye başladı. Bu tepkiye Beşiktaşlı oyuncular reaksiyon veremediler.
ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Öz güveni artan Pendik, bu sefer psikolojik olarak direnç göstermeye başladı. Bu işler böyledir, rakibi hafife almayacaksın. Geçen yıl Fenerbahçe, İstanbulspor'a ve Ümraniyespor'a son dakikalarda yediği gollerle şampiyonluğu kaybetti. Demek ki hala ders alınmıyor. Beşiktaş taraftarı hakeme kızıyor ama önce teknik heyete ve oyunculara baksınlar."
"AYNI STANDART KORUNMAZ"
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Pendik’in Süper Lig’deki ilk 4 devresinin her birinde birer vites artırdığını söyleyebiliriz kesinlikle. Beşiktaş’ınsa 10 Ağustos- 3 Eylül arasındaki 24 günde 8 maçlık yoğun takviminin sıkıntısını yaşadığını söyleyebiliriz dün. Şenol Güneş, 15 gün içinde Pendik, Dinamo Kiev, Adana Demir, Dinamo Kiev ve Sivas’la oynayacağı için dün 60’la 70 arası radikal hamleler yaptı orta sahasında. Beşiktaş orta sahanın kontrolünü tamamen yitirdi."
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "Altı numarada Gedson, iki yanında Salih-Chamberlain’li o orta saha hem dağınık hem de bitkin bir görüntü verdi dakikalar ilerledikçe. Beşiktaş haftada bir maç oynarken 11-12 adamla iyi götürüyordu işi. Ancak perşembe-pazar oynamaya başlayınca 12 futbolcuyla aynı standardı korumak mümkün olmuyor tabii."