Beşiktaş, hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile karşılaşacak
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile karşılaşacak. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak! Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında bu akşam Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak.
Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak. Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Yeni transferlerden Orkun Kökçü'nün teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.
Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.