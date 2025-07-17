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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Petrzalka 1898 maçı HT SPOR CANLI İZLEME EKRANI: Beşiktaş - Petrzalka 1898 maçı saat kaçta, nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile karşılaşacak

        Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile karşılaşacak. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak! Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:20
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        Beşiktaş-Petrzalka 1898 maçı HT Spor'da!
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        Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında bu akşam Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşılaşacak.

        Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak. Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

        Yeni transferlerden Orkun Kökçü'nün teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

        Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.

        BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇININ ÖZETİ

        BEŞİKTAŞ - ADMİRA WACKER MAÇININ ÖZETİ

        BEŞİKTAŞ - WOLFSBERGER MAÇININ ÖZETİ

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