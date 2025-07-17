Beşiktaş, hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile karşılaşacak Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile karşılaşacak. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak! Beşiktaş, oynadığı ilk üç hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger'e ise 3-2 mağlup oldu.

Habertürk Giriş: 17.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:20 facebook

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