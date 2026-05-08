Beşiktaş Rus smaçör Polina Shemanova'yı transfer etti
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Polina Shemanova'yı renklerine bağladı.
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 20:18 Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında Rus smaçör Polina Shemanova'yı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki voleybolcu, 2026-2027 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
Shemanova, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giydi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ