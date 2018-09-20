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İbrahim Yıldız: Güç, tecrübe, disiplin…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg'u 3-1 mağlup ederek grup mücadelesinde ilk 3 puanını aldı. Beşiktaş'ın ilk golünü atan Ryan Babel, 7 gole ulaşarak Mehmet Özdilek ve Anderson Talisca'yı yakaladı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş - Sarpsborg maçını yorumladı

20 Eylül 2018 Perşembe, 22:49 | Güncelleme:

Avrupa Ligi ilk maçında Beşiktaş gövde gösterisi yaptı. Norveç Sarpsborg takımı Beşiktaş’ın klasmanında bir takım değil. Tecrübe ve kalite olarak Siyah-Beyazlılar çok öndeydi…

Karşılaşmaya farklı bir 11’le çıkan Şenol Güneş, kadro da yer alan oyuncularını ciddi bir karşılaşmada görmek istiyordu. Vida’nın yerine Roco forma giymişti. Babel ve Quaresma yedek kulübesindeydiler. Gökhan Töre uzun süre sonra bir Avrupa maçında sahadaydı…

Yıldızları kenarda tutan Şenol hoca iki şeyi birden test etme niyetindeydi açıkçası. Öncelikle oynamayanlara şans verirken, Fenerbahçe karşılaşması öncesi riske girmiyordu…

Açıkça söylemek gerekirse, Beşiktaş takım bütünlüğünü koruyan ve oyuna yansıtan bir takım. Futbolcular arasında ki uyum, organizasyonun eksiksiz yapılmasını sağlıyor…

Bildiğimiz oyun felsefesini eksiksiz uygulayan, yardımlaşmayı en üst seviyede sahaya yansıtan bir ekip Siyah-Beyazlılar. Bu sistemi oturtan, alıştıran, ezberleten ise şüphesiz Şenol Güneş. Güneş’i bu pratiği geliştirdiği ve iyi bir taktik geliştirdiği için kutlamalıyız..



Elinde ki en iyi golcüsü Negredo’yu gönderdikten sonra, hiç şikayet etmeden yoluna devam etmeyi biliyor. Oyuncu grubunun neler yapacağını, kimin ne zaman katkı sağlayacağını kafasında ki plan içerisin de eksiksiz yürütüyor…

İlk yarı tıkanan oyunu, bir hamle ile lehine çevirmesini başardı Şenol hoca. Babel’i oyuna alarak skoru istediği gibi oluşturdu. Babel, kıvılcımı ateşleyen bir oyuncu oldu. Oyuna sonradan girip, skora etki yapmak takım için oldukça önemliydi. Golün ardından, Norveç takımının daha açık bir oyun oynaması Beşiktaş’ın işini daha da kolaylaştırdı. Bireysel özellikleri yüksek olan oyuncular maça damgasını vurarak farklı bir skor elde ettiler… Üçüncü golün gelişimi ve ağlara gidişine kadar yapılan paslaşmalar iyi bir çalışmanın ürünüydü.

Medel’e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Oyunun sürekli içinde. Top kapmadan müthiş bir becerisi var. Sanki her maç bir final gibi onun için. Bıkmadan, usanmadan mücadele ediyor. Savunma ve orta alanda müthiş işler yaptı. Medel’in yüksek performansı Oğuzhan ve Ljajic’i de rahatlatıyor… Biliyorlar ki, hatalarını kapatacak “büyük yürek” hemen yanı başlarında…

Yeni transfer Ljajic, kaliteli bir futbolcu. Futbol bilgisi, alan paylaşımı ve oyunu okuması klasını ortaya koyuyor. Top hakimiyetini ve araya paslarını ders gibi gençlere anlatmak gerekir…

Zaman içerisinde daha da iyi olacak. Yanında ki arkadaşları ile henüz bir uyum sorunu var. Top ayağındayken neler yapacağını tahmin edebilirlerse sonuç alabilirler...



Gecenin tek aksayan oyuncusu Gökhan Töre’ydi. Henüz fiziksel sorunları var. Çabuk düşüyor. Mücadele gücü düşük. Eskiden olduğu gibi top sürükleme, savunmayı arkasına alıp gitmeler, çalım özelliklerini yeniden geliştirmesi gerekiyor… İlk yarı, skora katkı yapamamasının nedenleri açık.

Şenol Güneş, Babel’i Töre’nin yerine oyuna sokarak maçın gidişatını değiştirdi. İlk yarıda değiştirebilirdi. Ancak, oyuncusunun motivasyonunu düşündü bence…Beşiktaş grupta ki ilk maçını kazanarak önemli bir başlangıç yaptı. Tecrübesi ile gruptan çıkmayı başaracak bir takım. Elinde çok güçlü oyuncuları var. Üstelik, Şenol Güneş gibi bir teknik adamın varlığı az bir şey değil… Şimdi, alınan bu galibiyet Fenerbahçe maçına nasıl yansıyacak göreceğiz…

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