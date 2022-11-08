Beşiktaş Serik Belediyespor maçı için artık geri sayım başlamış durumda. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçına sahne olacak mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, Beşiktaş Serik Belediyespor maçına ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...