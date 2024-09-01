Beşiktaş - Sivasspor MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. İşte Beşiktaş - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri ve tüm bilgiler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücade beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
SİVASSPOR'DA 2 İSİM YOK
Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Mert Günok
Svensson
Paulista
Uduokhai
Masuaku
Gedson
Musrati
Rashica
Rafa Silva
Semih Kılıçsoy
Immobile