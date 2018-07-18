Beşiktaş son 3 sezonda stoper satışından 2.8.4 milyon Euro kazandı

Başkan Fikret Orman döneminde düşük bedele aldığı oyuncuları yüksek ücretlerle başka takımlara gönderen Beşiktaş, sadece stoper mevkisinden yaptığı satışlarda bile ciddi paralar kazandı. Son olarak 2016-2017'nin devre arasında 4 milyon 200 bin Euro'ya alınan Matej Mitrovic'i 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'e satan Kartal'ın son 3 sezonda stoper satışından 28.4 milyon Euro'yu kasasına koydu