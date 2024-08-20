Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Chelsea'den Angelo'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Beşiktaş oyuncu ve kulübü ile anlaşma noktasına yaklaşırken sözleşmede satın alma opsiyonunun da olacağı belirtildi. Beşiktaş'ın Angelo transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.