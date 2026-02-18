Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş'ta basketbolcu Ante Zizic ameliyat edildi! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'ta basketbolcu Ante Zizic ameliyat edildi!

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ante Zizic, ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Ante Zizic ameliyat edildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ante Zizic, elindeki kırık sebebiyle ameliyat edildi.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş GAİN Takımımızın oyuncusu Ante Zizic, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat oldu. Zizic'e, Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından elindeki kırık nedeniyle ameliyat yapıldı. Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Samsun'da maskeli şahıslar, iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde maskeli 2 kişinin motosikletle seyir halindeyken hafif ticari araca düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"