Beşiktaş'ta Bünyamin Balcı için kritik görüşme! Onur Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yerine Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'yı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibi ile bugün bir görüşme daha gerçekleştirecek

ABONE OL